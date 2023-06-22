Huzeyfe Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandı?
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Huzeyfe Yılmaz kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Huzeyfe Yılmaz kaç yaşında ve Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandığı gündeme geliyor. Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Peki, Huzeyfe Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandı?
Huzeyfe Yılmaz kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Huzeyfe Yılmaz kaç yaşında ve Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandığı merak ediliyor.Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Huzeyfe Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandı? sorularına yanıt aranıyor. Huzeyfe Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandı? Detaylar haberimizdedir…
HUZEYFE YILMAZ KİMDİR?
Huzeyfe Yılmaz, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Aynı zamanda Yılmaz, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisidir. Huzeyfe Yılmaz, Bolulu ve evlidir. Huzeyfe Yılmaz 2 kız babasıdır.