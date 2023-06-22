Huzeyfe Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandı?

Huzeyfe Yılmaz kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Huzeyfe Yılmaz kaç yaşında ve Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandığı gündeme geliyor. Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Peki, Huzeyfe Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Huzeyfe Yılmaz hangi bakan yardımcılığına atandı?