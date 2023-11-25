Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Peki, Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hususi araçlarda kış lastiği uygulaması başladı mı?

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hususi araçlarda kış lastiği uygulaması başladı mı?

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Sorusu, kış aylarının gelmesi ile birlikte konu hakkında ne çok merak edilenler arasında yer aldı. İstanbul Valiliği meteorolojik veriler nedeniyle megakentte ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini belirledi. Peki, Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hususi araçlarda kış lastiği uygulaması başladı mı?

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 25 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

İstanbul Valiliği meteorolojik veriler nedeniyle megakentte ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini 25 Kasım'a çekti. Karar sonrası lastikçilere akın eden ticari araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması İstanbul'da yarın başlıyor. Bu gece yarısından itibaren mega kentte kış lastiği takmayan araçlara 2 bin 568 TL ceza kesilecek.

Normalde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması İstanbul'da bu yıl için 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.