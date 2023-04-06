Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? sorusu merak edildi. Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumu merak ediliyor. Sevenleri tarafından aratılanlar arasında ise Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Hüsnü Şenlendirici hasta mı? soruları yer alıyor.

Başarılı klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin ameliyat olması üzerine sevenleri Hüsnü Şenlendirici hasta mı? sorusunu araştırdı. Sevenlerini endişelendiren isim hakkında merak edilenler ise arama motorlarında Hüsnü Şenlendirici kanser mi, ne kanseri? Hüsnü Şenlendirici hasta mı? soruları ile aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KANSER Mİ, NE KANSERİ?

Başarılı klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyat edilen Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, 47 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyata giren Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı. Ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastalığıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Şenlendirici'nin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Yıllar önce memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik alan Hüsnü Şenlendirici, vaktinin büyük bir kısmını orada geçiriyor. Çiftliğinde çapa yapıp, traktör kullanan Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor.