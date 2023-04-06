Başarılı klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı nedir ve Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı nedir? Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl?

Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı nedir ve Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin kansere mi yakalandı sorusu gündeme geliyor. Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı nedir? Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KANSER Mİ?

Sabah'ta yer alan habere göre, 47 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyata giren Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı. Ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastalığıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Şenlendirici'nin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ HASTALIĞI NEDİR?

Başarılı klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyat edilen Şenlendirici'nin 11 cm bağırsağı alındı. Yıllar önce memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik alan Hüsnü Şenlendirici, vaktinin büyük bir kısmını orada geçiriyor. Çiftliğinde çapa yapıp, traktör kullanan Şenlendirici, sebze ve meyve yetiştirip, tavuk ve küçükbaş hayvan besliyor.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.