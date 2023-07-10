Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hüsnü Özyeğin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hüsnü Özyeğin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hüsnü Özyeğin kimdir? Hüsnü Özyeğin kaç yaşında, nereli? Hüsnü Özyeğin hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hüsnü Özyeğin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hüsnü Özyeğin'in hayatını araştırıyor. Peki, Hüsnü Özyeğin kimdir? Hüsnü Özyeğin kaç yaşında, nereli? Hüsnü Özyeğin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN KİMDİR?

Hüsnü Mustafa Özyeğin (d. 1944, İzmir), Türk iş insanı. Fiba Holding yönetim kurulu başkanı. Liseyi Robert Koleji'nde tamamladı. İnşaat mühendisi olmak istediği için tercihini ABD'den yana kullandı. Oregon State University İnşaat Bölümü'nde okurken finans konularına daha ilgili olduğunu fark etti. Harvard'da master yaptı. Üç yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Özyeğin, kolejden arkadaşı Mehmet Emin Karamehmet'ten iş teklifi aldı. 32 yaşındayken (1977) Pamukbank genel müdürü oldu. 1984'te yine Karamehmet'e ait Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlüğüne geçti.

Özyeğin, 1977-1984 yıllarında Pamukbank'ta ve 1984-1987'de de Yapı ve Kredi Bankası'nda genel müdürlük yaptı.

Hüsnü Özyeğin, 1987 yılında Yapı ve Kredi Bankası'ndan ayrılarak kendi bankası Finansbank'ı kurdu.

Fiba Holding bünyesinde 30'dan fazla şirketi bulunan Özyeğin, 1996 yılında satın aldığı Gima ve Endi'yi Sabancı Holding'in yüzde 40 ortak olduğu CarrefourSA'ya sattı. Özyeğin, İstanbul'daki Swissotel The Bosphorus'u Nisan 2005'te yaklaşık 100 milyon dolara alarak turizm sektörüne adım attı.

2005 yılında Forbes'in milyarderler listesine ilk kez giren Hüsnü Özyeğin, 1 milyar dolar ile 620. sırada yer aldı. Mart 2009 itibarıyla Forbes'in "En zengin 100 Türk" listesine 2.9 milyar dolarlık servetiyle 1. sıraya yükselmiştir. Forbes dergisi tarafından tüm dünyada yapılan araştırmanın 2009 yılı sonuçlarına göre de, Dünyanın en zengin 221. kişisi olmayı başarmıştır. Mart 2010 araştırmasına göre 3 milyar dolarlık servetiyle 1. sıradaki yerini korumuştur. Forbes Türkiye dergisinin Mart 2017 itibarıyla belirlenen listesine göre, Hüsnü Özyeğin 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 2. ismi olmuştu

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5656 sayılı kanunla İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'ni kurmuştur. Özyeğin Üniversitesi`nin kuruluş çalışmalarına 2005 tarihinde başlayıp, ilk öğrencilerini Eylül 2008'de İstanbul Altunizade Kampüsü'nde kabul eden üniversite, Eylül 2011'de Çekmeköy Kampüsü'nde eğitime başladı. Üniversite bünyesinde, "Girişimciler için Girişim Fabrikası Programı" mevcuttur.

Hüsnü Özyeğin iyi derece İngilizce bilmektedir. Ayşen Özyeğin ile evli, Murat Özyeğin ve Ayşecan Özyeğin Oktay olmak üzere iki çocuk babası ve beş torun sahibidir.

Serveti

Hüsnü Özyeğin, Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,2 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada yer almaktadır.