Hüsnü Mahalli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hüsnü Mahalli'nin hayatı ve biyografisi! - Haberler

Hüsnü Mahalli'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hüsnü Mahalli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

HÜSNÜ MAHALLİ KİMDİR?

Hüsnü Mahalli (d. 23 Mayıs 1949), Suriyeli Türkmen Orta Doğu ve siyaset uzmanı, akademisyen, gazeteci ve yazar. Suriye'nin Cerablus şehrindendir, Türkmen Barak aşiretindendir.

Mahalli, 1949 yılında Suriye'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı. Mahalli'nin tezinin konusu "Türk-Arap ilişkileri" idi. BBC, NBC gibi uluslararası televizyonların yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı.

1 Temmuz 2013'te, Akşam gazetesinin TMSF tarafından el konulması ardından gazetedeki köşe yazarlığı görevinden çıkarılmıştır. Sonrasında çarşamba günleri saat 21:30'da Cem TV kanalında Erol Mütercimler'in sunumuyla "Aynanın Arkası" programına katılmaktadır. 2015 yılından itibaren Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın sunuculuğu ile Maniki Dünya adlı bir izlence yapmaktır. Cuma sabahları, Ayşenur Arslan'ın izlencesini Medya Mahallesi'ne konuk olmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hüsnü Mahalli'nin Twitter'da 349 bin takipçisi vardır.

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