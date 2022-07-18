Beşiktaş yönetim kurulunda görev alan Hüsnü Güreli kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hüsnü Güreli kimdir ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Hüsnü Güreli kimdir? Hüsnü Güreli kaç yaşında ve nereli? Hüsnü Güreli biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HÜSNÜ GÜRELİ KİMDİR?

Ahmet Hüsnü Güreli (d. 15 Aralık 1952, İstanbul) Türk avukat, yeminli mali müşavir. Türkiye Futbol Federasyonunda 2 dönem geçici başkanlık yaptı. Orta öğrenimini Işık Lisesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Baro avukatı sertifikası alarak iş hayatına hesap uzmanı ve sınav birincisi olarak başlayan Güreli, kendisine ait Güreli Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi kurdu ve yeminli mali müşavir ve ortak baş denetçi unvanlarını kazandı. Uluslararası bir danışmanlık firması olan Baker Tilly International'ın Türkiye temsilcisi ve ortağıdır.

Serdar Bilgili başkanlığında Beşiktaş yönetim kurulunda görev aldı. 31 Ocak 2012'de Mehmet Ali Aydınlar'ın istifası üzerine geçici olarak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini devraldı. 27 Şubat 2012 tarihinde görevini yeni başkan seçilen Yıldırım Demirören'e devretti. Demirören'in bahis şirketlerini satın alarak istifa etmesi üzerine 28 Şubat 2019'da yeniden geçici olarak başkan oldu. Görevi 1 Haziran'da Nihat Özdemir'e devretti. Güreli, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.