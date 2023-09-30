Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hüsnü Bozkurt hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hüsnü Bozkurt'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hüsnü Bozkurt hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hüsnü Bozkurt'un hayatını araştırıyor. Peki, Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında, nereli? Hüsnü Bozkurt hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HÜSNÜ BOZKURT KİMDİR?

Mustafa Hüsnü Bozkurt (d. 27 Aralık 1950, Çanakkale), Türk tıp doktoru, siyasetçi ve TBMM 26. dönem CHP Konya milletvekilidir. 27 Aralık 1950 tarihinde Çanakkale ilinin Ezine ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz dalında eğitim aldı ve uzman doktor olmaya hak kazandı. Konya Asker Hastanesi'nde çalıştı. SSK Konya Hastanesi ve özel bir hastanede başhekimlik görevini üstlendi. 2015 yılında milletvekili seçilen Bozkurt evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.