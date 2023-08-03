Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Bugünkü oyunda Anadolu'nun dört bir yanından 5 kadın üretici programa konuk olacak ve yemekler için oy kullanacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Hüsniye Tanaha oldu. Peki, Hüsniye Tanaha kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Hüsniye Tanaha kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün 5 kadın üretici programa konuk olacak. Üreticilerin isimleri ve nereli oldukları merak edildi. Peki, Hüsniye Tanaha kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Hüsniye Tanaha kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hüsniye Tanaha ne işi yapıyor? İşte bilgiler...

HÜSNİYE TANAHA KİMDİR?

Bugün Masterchef 2023'e Anadolu'nun dört bir tarafından 5 kadın üreticisi programa konuk olacak. Programa konuk olan isimlerden birisi de Hüsniye Tanaha oldu. Hüsniye Tanaha programa Konya Selçuklu'dan katılıyor.

MASTERCHEF HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI NE ZAMAN?

Masterchef 2023'te bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün (3 Ağustos 2023) tarihinde oynanacak. Programda 5 kadın üreticisi oy kullanacak. 5'er yemekten 25 oy kullanılacak ve 13 oyu alan takım son dokunulmazlığın sahibi olacak.