Husi hedefleri nelerdir ve husi ne anlam gelir sorularına yanıt aranıyor. Husi isyancıları kimlerdir ve Yemen Husileri kimler olduğu araştırılıyor. En az 12 Husi hedefi infilak ederken Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Husi ne demek, husi ne anlama gelir? Husi grubu kimdir? Yemen Husiler kimlerdir? Detaylar haberimizdedir…

HUSİ NE DEMEK?

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur.

HUSİ LİDERİ KİMDİR?

Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah Büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e Lanet, İslam'a Zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır.

HUSİ ASKERİ GÜCÜ

Örgütün 7.000-30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.