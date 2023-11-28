Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüseyin Yücel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi! Hüseyin Yücel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hüseyin Yücel hakkında araştırmalar yapılıyor. Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu.

Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı

Üniversiteden 2005 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde, farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacı ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı. 2022 yılında ise FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.

Futbolla da yakından ilgili olan Hüseyin Yücel, 2018 – 19 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve As başkanlık görevlerinde bulundu.

Yücel, 2022 yılına gelindiğinde Baheçehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak atandı.

İki çocuk babası olan Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.