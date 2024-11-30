Üye Girişi
Haberler
Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor

 Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi

 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş başkanı Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi!

Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş başkanı Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa ettiği Beşiktaş, Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve yerine gelen ismin Hüseyin Yücel olduğunu açıkladı. Peki, Hüseyin Yücel kimdir? Beşiktaş başkanı Hüseyin Yücel hayatı ve biyografisi!

Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa ettiği Beşiktaş'ta yönetim kurulu, mayıs ayına kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Alınan kararla başkanlık görevini ikinci başkanı Hüseyin Yücel yürütecek. Peki, Hüseyin Yücel kimdir?

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Hüseyin Yücel, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Saint Benoit Lisesi'nde tamamlayan Yücel ardından Fransa'da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.

Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde icra ettiği farklı görevlerin ardından Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın icra kurulu başkanlığını üstlendi.

2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacıyla Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basketbol takımını kurdu. Takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı, 2022 yılında ise FIBA Europe Cup şampiyonu oldu.

Hüseyin Yücel, daha önce Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yaptı.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili ve Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Yücel, iki çocuk babasıdır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
img

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama
img

Esed'e Putin desteği! Rusya Ordusu, Halep'teki muhalifleri vuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 1 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.