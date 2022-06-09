Hüseyin Yangın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TFF Başkan Adayı Hüseyin Yangın kimdir? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

Hüseyin Yangın kimdir? 16 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimleri için 2 aday yarışacak. Adaylara dilekçe verilmesi için tanınan süre sona ererken, Mehmet Büyükekşi ve Hüseyin Yangın seçimlerde başkan olmak için mücadele edecek adaylar oldu. Peki, Hüseyin Yangın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TFF Başkan Adayı Hüseyin Yangın kimdir? Hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN YANGIN KİMDİR?

Hüseyin Yangın eski Pazarspor Başkanı'dır. Rize doğumlu olan Hüseyin Yangın bu sene yapılacak olan TFF Başkanlığına aday olmuştur.

Hüseyin Yangın 1977 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi'ni bitirdi. Pazarspor ve üniversite takımında kalecilik yapan Hüseyin Yangın, 1991 yılında yönetimine girdiği Pazarspor'da 16 sene başkanlık yaptı.

HÜSEYİN YANGIN TFF BAŞKAN ADAYI OLDU MU?

TFF'de başkan adaylığı için tanınan süre 9 Haziran saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Eski Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi adaylığını günler öncesinden açıklarken, eski Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın ise sürenin dolmasına dakikalar kala aday oldu.

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