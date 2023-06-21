Hüseyin Uzunlar kimdir? Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni belediye başkanı Hüseyin Uzunlar kim? Hüseyin Uzunlar hayatı ve biyografisi!

Hüseyin Uzunlar kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Hüseyin Uzunlar kimdir? Ve Hüseyin Uzunlar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Hüseyin Uzunlar, 01.01.1963 tarihinde Tekirdağ/ Kumbağ'da doğdu. Uzunlar, Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Siyasete 1994 yılında Kumbağ Belde Belediyesi Meclis Üyesi seçilerek başladı 2009 yılına kadar meclis üyeliği yaptı.

Melek Mosso konseri sonrası istifa eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'in yerine gelen isim Hüseyin Uzunlar oldu

Hüseyin Uzunlar kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Hüseyin Uzunlar kimdir? Ve Hüseyin Uzunlar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Hüseyin Uzunlar kimdir? Hüseyin Uzunlar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hüseyin Uzunlar hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN UZUNLAR KİMDİR?

Hüseyin Uzunlar, 01.01.1963 tarihinde Tekirdağ/ Kumbağ'da dünyaya geldi. Uzunlar, Endüstri Meslek Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1986 ve 2009 yılları arasında esnaflık yaptı. Siyasete 1994 yılında Kumbağ Belde Belediyesi Meclis Üyesi seçilerek başladı 2009 yılına kadar meclis üyeliği yaptı. Daha sonra 2009 yılında Kumbağ Belde Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 yılında 6360 Sayılı kanuna göre belde belediyelerinin kapatılmasıyla görevini tamamladı

2014 – 2016 Yıllarında AK PARTİ Süleymanpaşa İlçe Başkan Yardımcılığı 2016 –2019 Yıllarında da AK PARTİ Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı yaptı. 2019 yılında Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi seçildi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.