Eski AK Parti Süleymanpaşa ilçe Başkan'ı Hüseyin Uzunlar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Hüseyin Uzunlar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Hüseyin Uzunlar ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hüseyin Uzunlar geliyor. Peki, Hüseyin Uzunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Hüseyin Uzunlar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HÜSEYİN UZUNLAR KİMDİR?

Hüseyin Uzunlar, daha önceki dönemlerde AK Parti Süleymanpaşa ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştur. Hüseyin Uzunlar Süleymanpaşa başkan yardımcısıydı. Alınan son bilgilere göre Hüseyin Uzunlar, Cüneyt Yüksel'in yerine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine getirilmiştir. Hüseyin Uzunlar ile ilgili henüz internette yaşı ve memleketi hakkında bilgiler yer almamaktadır.