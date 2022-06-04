Hüseyin Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 4 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Turan kimdir? - Haberler

4 Haziran Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Hüseyin Turan evli mi, çocukları kimdir? Hüseyin Turan tüm şarkılarının isimleri nelerdir?

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Hüseyin Turan (d. 1967, Beykonak, Tercan, Erzincan), Türk müzisyendir.

Erzincan iliniin Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikiye kadar yaşamını burada sürdürdü. İlkokul ikiye geldiğinde ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı. Katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti. 1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümü'ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne geçti. Tarz olarak Türk halk müziğini seçip müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi, bu yıllarda gitar çalmayı da öğrendi.

Konservatuvardan önce düğünlerde çalan bir grupta söyleyen Turan, konservatuvar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurdu; ancak okul bittikten sonra gruptan ayrıldı ve İstanbul'a taşındı. 1998'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı yayınladı. Bu albümün ardından Aklıma Düştü Gözlerin, Turna Sesi, Hoş Geldin, Kilit, Adı Karanfil, Leyla Nefesi, "Süveyda", "Ki" albümlerini yayınlayan sanatçının son albümü YAAli / Ehl-i Deyişler, Doğaç Müzik etiketiyle 3 Şubat 2017'de yayınlandı.

Hüseyin Turan 4 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

DİSKOGRAGİ

Stüdyo albümleri

Hüseyin Turan (1997)

Aklıma Düştü Gözlerin (2000)

Turna Sesi (2002)

Hoş Geldin (2004)

Kilit (2005)

Adı Karanfil (2007)

Leyla Nefesi (2010)

Dolu (2012)

Süveyda (2014)

Ki (2016)

YAAli / Ehl-i Deyişler (2017)

EP'leri

Gerek (2020)

Video Klipleri

Kirvem (1998)

Karahisar Kalesi (1998)

Gelmedin (2002)

Beyaz Giyme (2002)

Merdo (2002)

Gitme (2004)

Alaydım Elin Elime (2005)

Söyleyemedim (2005)

Sendeki Kaşlar (2005)

Al Yeşil Dökün Anneler (2005)

Gönül (2007)

Acayip Hayvanlara Benziyirsen (2007)

Hava Bulanıyor (2012)

Edremit'in Gelini (2013)

Harman Yeri (2014)

Kanlım Olursun (2015)

Söyleyemedim (2016)

Kerbela (2017)

Ödülleri

2006 - 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri - Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı

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