Hüseyin Turan kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 61. Bursa Festivali çerçevesinde sahne alacak olan Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan'ın konser programını iptal etti. Kullanıcılar tarafından Hüseyin Turan'ın hayatı araştırılmaktadır. Peki, Hüseyin Turan kimdir? Hüseyin Turan şarkıları neler? Hüseyin Turan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Turan biyografisi! Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

Erzincan iliniin Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikiye kadar yaşamını burada sürdürdü. İlkokul ikiye geldiğinde ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise yıllarında bağlamayla tanıştı. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına ilgi duydu ve bu alanda eğitim aldı. Katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etti.1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümü'ne girdi. Üç sene burada öğrenim gördü, ardından Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne geçti. Tarz olarak Türk halk müziğini seçip müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık verdi, bu yıllarda gitar çalmayı da öğrendi.

Konservatuvardan önce düğünlerde çalan bir grupta söyleyen Turan, konservatuvar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurdu; ancak okul bittikten sonra gruptan ayrıldı ve İstanbul'a taşındı. 1998'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı yayınladı. Bu albümün ardından Aklıma Düştü Gözlerin, Turna Sesi, Hoş Geldin, Kilit, Adı Karanfil, Leyla Nefesi, "Süveyda", "Ki" albümlerini yayınlayan sanatçının son albümü YAAli / Ehl-i Deyişler, Doğaç Müzik etiketiyle 3 Şubat 2017'de yayınlandı.

HÜSEYİN TURAN ALBÜMLERİ!

1997: Hüseyin Turan

2000: Aklıma Düştü Gözlerin

2002: Turna Sesi

2004: Hoş Geldin

2005: Kilit

2007: Adı Karanfil

2010: Leyla Nefesi

2012: Dolu

2014: Süveyda

2016: Ki

2017: YAAli / Ehl-i Deyişler