Hüseyin Örs son hali! Hüseyin Örs iyileşti mi?

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HÜSEYİN ÖRS SON HALİ NASIL?

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında meydana gelen yumruklu kavganın yankıları sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Örs'ü ziyaret eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili vekilin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" dedi.

HÜSEYİN ÖRS İYİLEŞTİ Mİ?

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da dün Zafer Işık hakkında, "adam öldürmeye tam teşebbüsten" suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Poyraz, "İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akşener, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

IŞIK'A MECLİS'TEN 2 BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ

İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atan AK Partili Zafer Işık'a ise İçtüzüğün 163'üncü maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası da oylama sonucu verildi. Işık veya yerine bir başka AK Parti milletvekili savunma yapmadı. Işık ise böyle bir olayı kendisinin de istemediğini söyleyerek, "Zaman zaman Genel Kurul'da böyle şeyler olur. Özür dilemeyeceğim" dedi. Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AK Parti grubu 'lüzum görürse' açıklama yapılacağını söyledi.