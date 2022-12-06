İYİ Parti Trabzon Milletvekili olan Hüseyin Örs bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Yumrukların konuştuğu kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs'ün başı yarıldı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Hüseyin Örs sağlık durumu ne? Hüseyin Örs neden yoğun bakımda? sorularını arattı. İşte detaylar...

TBMM'de dün başlayan bütçe görüşmeleri bugün devam ediyor. Dün akşam AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yaşanan hararetli tartışma sonrasında bugün de Genel Kurul'da kavga çıktı. Çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Yoğun bakıma alınan Hüseyin Örs'ün sağlık durumu merak ediliyor. Hüseyin Örs sağlık durumu ne? Hüseyin Örs neden yoğun bakımda?

HÜSEYİN ÖRS SAĞLIK DURUMU NE?

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs'ün başı yarıldı. Hastaneye kaldırılan Örs, yoğun bakım servisine alındı. İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Yaşananların ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma 10 dakika ara verdi. Çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma oldu. Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.İYİ Partili Hüseyin Örs'in başı yarılırken, kalp problemi olduğu da öğrenilen Trabzon Milletvekili Örs'ün hastaneye kaldırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan Örs'ün durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. AK Partili Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzüğün, İYİ Partili Örs'ün kafasında şişlik ve yarılmaya yol açtığı öğrenildi.