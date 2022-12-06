Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hüseyin Örs geliyor. Peki, Hüseyin Örs kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partiden milletvekili? Hüseyin Örs'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Hüseyin Örs hangi partili? Hüseyin Örs hangi partiden Milletvekili? Hüseyin Örs kaçıncı dönem Milletvekili'dir?

Gündemde yer alan isimlerin başında İYİ Partili Hüseyin Örs gelmektedir. İYİ Partili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün başı yarıldı. Peki, Hüseyin Örs kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Hüseyin Örs'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

HÜSEYİN ÖRS HANGİ PARTİLİ?

Hüseyin Örs, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

HÜSEYİN ÖRS KİMDİR?

Hüseyin Örs, (1964, Trabzon) Türk siyasetçi , matematikçi, iktisatçı ve akademisyendir.

1981 yılında Trabzon Lisesi'nden, 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini ve 1998'de KTÜ'de İktisat Doktorasını tamamlamıştır.

1986'da Giresun'da öğretmen olarak meslek hayatına atılmış, 1987'de KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başlamış, 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan olmuştur. 1999'da Öğretim Görevlisi olmuştur. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümü'nde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçilmiştir.

2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise milletvekili adayı olmuştur. 2018 Türkiye genel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

HÜSEYİN ÖRS SAĞLIK DURUMU NASIL?

İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Yaşananların ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma 10 dakika ara verdi. Çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma oldu.

Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs, kaldırıldığı hastanede tedbiren yoğun bakıma alındı. Geçen yıl kalp pili takılan Örs'te arbede esnasında strese bağlı bir ritim bozukluğu oluştuğu ve bundan dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Vekilin bilincinin açık olduğu ve yarın sabah taburcu olacağı belirtildi.