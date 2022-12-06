Genel Kurul'da milletvekilleri arasında çıkan tartışma sonrası vatandaşlar hangi milletvekili hangi partiden merak ediyor. Merak edilen isimler arasında Hüseyin Örs geliyor. Peki, Hüseyin Örs hangi partili? Hüseyin Örs hangi partiden Milletvekili? Hüseyin Örs kaçıncı dönem Milletvekili'dir? İşte detaylar...

Hüseyin Örs hangi partiden Milletvekili? Hüseyin Örs kaçıncı dönem Milletvekili'dir? Hüseyin Örs hangi partiden? Hüseyin Örs kimdir? Hüseyin Örs kaç yaşında?

HÜSEYİN ÖRS HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ?

Hüseyin Örs, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

HÜSEYİN ÖRS KİMDİR?

Hüseyin Örs, (1964, Trabzon) Türk siyasetçi , matematikçi, iktisatçı ve akademisyendir.

1981 yılında Trabzon Lisesi'nden, 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini ve 1998'de KTÜ'de İktisat Doktorasını tamamlamıştır.

1986'da Giresun'da öğretmen olarak meslek hayatına atılmış, 1987'de KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başlamış, 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan olmuştur. 1999'da Öğretim Görevlisi olmuştur. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümü'nde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atanmıştır. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçilmiştir.

2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise milletvekili adayı olmuştur. 2018 Türkiye genel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Trabzon Milletvekili seçilmiştir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.