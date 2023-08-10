Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Hüseyin Öner kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Öner hayatı ve biyografisi

HÜSEYİN ÖNER KİMDİR?

Hüseyin Öner,29 Şubat 1968 yılında Gümüşhane' de doğdu. İlk ve Orta öğretimini memleketi Gümüşhane' de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Rize Valiliği emrinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bu arada İngiltere' de sekiz ay dil eğitimi aldı ve Kaymakamlık kursunun tamamlanmasına müteakip sırasıyla Çayıralan Kaymakam Vekilliği, Atkaracalar Kaymakamlığı, İliç Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Kuyucak Kaymakamlığı, Marmara (Marmara Adası) Kaymakamlığı, Devrek Kaymakamlığı ve Saray Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

28/06/2015 gün ve 2015/398 Sayılı Müşterek Kararname ile Burhaniye ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Öner' in eşi öğretmen olup 2 erkek çocuk sahibidir.