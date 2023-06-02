Hüseyin Olan yemin etti mi? Hüseyin Olan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Olan hayatı ve biyografisi!

Hüseyin Olan yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hüseyin Olan yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Hüseyin Olan yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hüseyin Olan yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Hüseyin Olan yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hüseyin Olan yemin etti mi? Hüseyin Olan kimdir?

Bitlis milletvekili sayısı kaç? Bitlis milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bitlis milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri! Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN OLAN YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. YSP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan yemin etti.

HÜSEYİN OLAN KİMDİR?

1987 yılından bu yana Bitlis'te serbest eczacılık yapan Olan, 1991 yılındakurulan Demokrasi Partisinin (DEP) merkez ilçe kurucu başkanlığını yaptı. Daha sonra değişik dönemlerde partinin il ve ilçe yönetim kurullarında görev aldı.

2001 yılından itibaren 38. Bölge Van Eczacı Odası'nın denetleme kurulu başkanlığı ve üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, değişik dönemlerde ise Büyük Kongre Delegeliğini yaptı.2007 – 2011 yılları arasında iki dönem Türk Eczacıları Birliği'nde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.

2007 yılında kurulan Türkiye Barış Meclisinin Bitlis Barış Girişimi Bölge Sekretaryalığında halen 'Gönüllü Aktivist' görevini sürdürmektedir. BETAV Bitlis Şubesi yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bitlis İl Delegasyonluğu ve 2012 yılında kurulan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bitlis İl örgütü kurucu başkanlığını yaptı. Bitlis Belediye Başkan adayı oluncaya kadar başkanlık görevini sürdürdü.

Olan, Evli ve üç çocuk babasıdır.