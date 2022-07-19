Hüseyin Kul kimdir? Hüseyin Kul neden öldü?
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Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, BursaRay duvarına çarpıp sürüklendikten sonra bariyerlere saplanarak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Gelişme sonrası Hüseyin Kul neden öldü? Hüseyin Kul kimdir?
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hüseyin Kul kimdir? Hüseyin Kul neden öldü?
HÜSEYİN KUL KİMDİR?
Hüseyin Kul 2015 Kasım Genel Seçimlerinde Demokratik Sol Parti milletvekili adayı olmuştur.
HÜSEYİN KUL NEDEN ÖLDÜ?
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracıyla metro hattının duvarına çarpan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti.