Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık kaç yaşında, nereli? Hüseyin Kocabıyık hayatı ve biyografisi!

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HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

16 Ocak 1963'te Konya'da doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Fatma'dır.

Gazeteci-Yazar; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden master derecesi aldı.

53, 54 ve 55. Hükümetlerde Başbakan Başdanışmanlığı, Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü, gazete köşe yazarlığı ve medya temsilciliği görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Kocabıyık, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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