Bu hafta Masterchef programına konuk jüri olarak katılan isimlerden biri de şef Hüseyin Kankaya oldu. Peki Hüseyin Kankaya kimdir, restaurantının adı ne, nerede? İşte Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya Şef restoran nerede, adı ne, cevapları...

Çok sayıda deniz ürünleri ve balık çeşitleri ile inovatif lezzetler sunan, hazırladığı ilginç ve birbirinden lezzetli tabaklar ile adından sıklıkla bahsettiren, Hüseyin Kankaya bu hafta MasterChef'e konuk oluyor. 'Deniz Ürünleri Taco' ile özel bir seçenek sunan Kankaya hakkında Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya Şef restoran nerede, adı ne gibi soruları mercek altına aldık

HÜSEYİN KANKAYA KİMDİR?

İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk babası olan Hüseyin Kankaya, 7 yaşından bugüne Istanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restaurantında yetişmiştir.

Hüseyin Kankaya, 1978' den bugüne Deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak işletmeciliğini yapıyor.

Kankaya,"Yemek Bir Ödül Olmalıdır" sloganı ile yola çıktı. Kankaya, uzun yıllar Türkiye ve ülke dışından birçok önemli simayı işletmesinde ağırlamıştır. Kendine özgü mutfağında sunduğu 1750 çeşit birbirinden ilginç lezzetler arasında, çok sayıda seçenek var.

• Aside &Ceviche,

• İtalyan Soslu Lipsoz,

• Deniz Ürünleri Taco,

• Havyar Tarama,

• Üç balıktan hazırlanmış 50 yıllık kemik suyu çorbası,

• Deniz Mahsulleri Carpaccio,

• Minekop Pane,

• Kalkan balığı ciğerinden Pate ile birlikte bir İspanyol Bruschetta,

• Sarıkanat Lokum

• Türkiye nin en iddialı Lakerdası

• Lagos Kebap

• Kurutulmuş Orkinos

• Deniz Mahsulleri Turşusu

• Kırlangıç Çöp Şiş

ve daha birçok inovatif lezzetler ile misafirlerini ağırlamaktadır.