Hüseyin Kağıt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği, şarkıları neler? 20 Nisan İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir?
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20 Nisan Çarşamba 2022 İbo Show konuklarından Hüseyin Kağıt kimdir merak ediliyor. Vatandaşlar, Hüseyin Kağıt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği, şarkıları neler? 20 Nisan İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? araştırması yapıyor. Ayrıntılar kısaca haberimizde...
HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?
Hüseyin Kağıt (d. 1982, Haymana, Ankara), Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu.
Hüseyin Kağıt doğum tarihi : 1982
Hüseyin Kağıt nereli : Ankara
Hüseyin Kağıt mesleği ne : Şarkıcı, Besteci, Söz yazarı, Oyuncu
Hüseyin Kağıt kaç yaşında : 40 yaşında
Hüseyin Kağıt, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İbo Show programının konuklarından birisidir.
HAKKINDA
2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.
- Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013
- Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013
- Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012
- Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013
- Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014
- Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012
Katıldığı Albümler
- Ankaralı Devlerin canlı oturak alemi 2009
- Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010
- Anılarla Reco Baba 2010
- Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012
- Kurtlar Sofrası 2012
- Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012
- Öbür Dünyada Sen Yan
Oynadığı diziler
- Ankara Kazan Biz Kepçe - (2014-2015) (İnternet dizisi)