20 Nisan Çarşamba 2022 İbo Show konuklarından Hüseyin Kağıt kimdir merak ediliyor. Vatandaşlar, Hüseyin Kağıt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği, şarkıları neler? 20 Nisan İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? araştırması yapıyor. Ayrıntılar kısaca haberimizde...

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Hüseyin Kağıt (d. 1982, Haymana, Ankara), Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu.

Hüseyin Kağıt doğum tarihi : 1982

Hüseyin Kağıt nereli : Ankara

Hüseyin Kağıt mesleği ne : Şarkıcı, Besteci, Söz yazarı, Oyuncu

Hüseyin Kağıt kaç yaşında : 40 yaşında

Hüseyin Kağıt, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İbo Show programının konuklarından birisidir.

HAKKINDA

2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.

Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013

Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013

Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012

Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013

Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014

Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012

Katıldığı Albümler

Ankaralı Devlerin canlı oturak alemi 2009

Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010

Anılarla Reco Baba 2010

Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012

Kurtlar Sofrası 2012

Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012

Öbür Dünyada Sen Yan

Oynadığı diziler

Ankara Kazan Biz Kepçe - (2014-2015) (İnternet dizisi)

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