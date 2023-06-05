Hüseyin Hakkı Kahveci kimdir? Hüseyin Hakkı Kahveci kaç yaşında, nereli? Hüseyin Hakkı Kahveci hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüseyin Hakkı Kahveci izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Hakkı Kahveci kaç yaşında, nereli? Hüseyin Hakkı Kahveci hayatı ve biyografisi! Hüseyin Hakkı Kahveci kimdir?

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HÜSEYİN HAKKI KAHVECİ KİMDİR?

Gazeteci yazar, stratejist, analist, turizmci, yönetici. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul`da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara`da tamamladı. 1989 yılında devlet burslu öğrencisi olarak Pakistan – Karaçi Üniversitesinde Sind Medical College de Tıp eğimine başlayarak, 1996 yılında Tıp eğitimi sonrasında ABD Kaliforniya Eyaleti CSU Business College`de işletme eğitimi almış olup, 2001 yılında Master derecesi ile mezun olmuştur. Doktora çalışmaları Stratejik ve uluslararası ilişkiler üzerine devam etmektedir.

Hüseyin Hakkı Kahveci, 2013 yılı Turizm endüstrisi profesyonel yönetici ödülü ve Yurtdışı Yatedo top 100 profesyonel ödüllerinin yanında Tüketici akademisi ödülü, Yılın Tv Turizm program ödüllerini çalışma hayatı yıllarında aldı.

Ulusal medyada otuz dokuz köşe yazısı ile Türkiye gündemini yarattı. Turizme Yön Verenler konferansları ile on iki üniversitede konferanslar verdi. Tur-Yön konferansları onursal başkanlığına halen devam etmektedir. 2006 ve 2010 yıllarında hazırlamış olduğu iki adet Terör ve Turizm raporu halen güncelliğini korumakta olup, Terör ve Turizm üzerine kayıtlara geçmiş akademik başka rapor bulunmamaktadır.

Terör ve Turizm raporları Türk üniversitelerinde bu alanda Doktora tezlerine ( Üç adet ) konu olmuş; Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan tez makalelerinde kaynak olarak atıfta bulunulmuştur.

Hüseyin Hakkı Kahveci, Politik Strateji, İstihbarat analiz alanında, Araştırmacı Gazetecilik üzerine ulusal bazda yayımlanmış beş adet kitabın yazarıdır.

Genel yayın yönetmenliğini yaptığı ATAM TV internet kanalında haftada bir " Ufuk Ötesi" adlı programı hazırlayarak sunmakta olup; yazmış olduğu kitapların orijinal baskıları ABD üniversitelerinde yardımcı ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Kitapları master, doktora tezlerinde kaynak kitap olarak ABD üniversite kütüphanelerinde resmi olarak yer almaktadır.

Kitap yazarlığına devam eden Hüseyin Hakkı Kahveci, 2017 yılının çok okunan kitapları listesinde üst sıralarda yerini almıştır. Çok iyi derecede İngilizce, İyi derecede Urduca, İyi derecede Azeri Türkçesi, Orta derece Arapça ve Rusça bilmektedir.

Türk televizyonlarında dört yüz saate yakın Politik strateji konusunda canlı yayın

konuğu olmuştur. Partisiz Atatürkçülük ve ATA TÜRKÇÜLÜK siyasetinin doktriner

yazarı ve ideoloğudur.

Hüseyin Hakkı Kahveci, FIJ ( Federation International Journalist) Uluslararası Gazeteciler Federasyonu – Uluslararası Profesyonel Gazeteci Basın kartı; European News Agency (Avrupa Haber Ajansı) Büyükelçi unvanlı International Passport of the Press (Uluslararası Basın Pasaportu) sahibi olup; Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, TÜRSAB (Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği ), Antalya Ticaret Odası üyesi olup, serbest (Freelance) gazeteciliğe ulusal ve uluslararası alanda devam etmektedir.