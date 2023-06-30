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Hüseyin Gündüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz kaç yaşında vefat etti?

Hüseyin Gündüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz kaç yaşında vefat etti?

Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti. Hüseyin Gündüz'ün vefatının ardından vatandaşlar, Hüseyin Gündüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz kaç yaşında vefat etti? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybettiKılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti

Hüseyin Gündüz öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Hüseyin Gündüz kimdir? Hüseyin Gündüz kaç yaşında vefat etti? Hüseyin Gündüz'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler yazımızda...

HÜSEYİN GÜNDÜZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Demir, Gündüz için başsağlığı dileyerek, tüm ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı yaşamını yitirdi. Vefat haberini, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti. CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vefat haberini duyurdu.

Hüseyin Gündüz kimdir, öldü mü, neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz kaç yaşında vefat etti?

Demir'in paylaşımı şöyle: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etmiştir. Hüseyin Bey'e Allah'tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

HÜSEYİN GÜNDÜZ KİMDİR?

Hüseyin Gündüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısıdır. 29 Haziran 2023 tarihinde vefat etmiştir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hüseyin Gündüz 3. Sayfa Gündem Haberler

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