Hakem Hüseyin Göçek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Saha hakemliğini bırakarak VAR hakemliğine geçiş yapan Hüseyin Göçek, yeni kariyerlerinde ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini söyledi. Peki, Hüseyin Göçek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hakem Hüseyin Göçek biyografisi!

Hüseyin Göçek kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Hüseyin Göçek nereli ve başarılı spor adamı Hüseyin Göçek biyografisi ve kariyeri gündeme geliyor. Leventspor altyapısında futbola başlayan Göçek, Beşiktaş Spor Kulübü'nün altyapısında futbola devam etti. Hüseyin Göçek kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hakem Hüseyin Göçek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN GÖÇEK KİMDİR?

Hüseyin Göçek; 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Leventspor altyapısında futbola başlayan Göçek, Beşiktaş Spor Kulübü'nün altyapısında futbola devam etti. Göçek, O yıllarda boyunun çok uzun olmasından dolayı, Ortaköy'deki Gaziosmanpaşa ortaokulunda okul takımında basketbola başladı. Ortaokul yıllarında okul takımlarıyla başlayan basketbol hayatına Galatasaray Spor Kulübü yıldız ve genç takımlarında devam etti. Lise dönemi Kabataş Erkek Lisesi'nde geçti. O dönem hem okul takımlarında hem de kulüp takımlarında oynadı. Liseyi bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği fakültesini kazandı. Üniversitede okurken de Ülkerspor'un genç takımlarında basketbol oynadı. Ülkerspordan sonrada basketbola sırasıyla Kurtuluşspor ve Tekelspor A takımlarında devam etti. Ailesinin yönlendirmesiyle futbol hakemliği kursuna yazıldı. 1996 senesinde, Ahmet Erdoğan'ın açtığı kursu iki haftalık bir eğitim alarak tamamladı. Daha önce basketbol ve futbol oynamasından dolayı atletik sınavından çok iyi bir dereceyle geçten Göçek, hakem oldu. 1999-2000 senesinde (11 aylık) dil eğitimi için gittiği Sussex bölgesinde hakemlik yapma fırsatı buldu. Bölgesel liglerde 50'ye yakın maç yönetti.

UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiş, Euro 2012 grup eleme maçlarından Yunanistan-Rusya mücadelesinde 4.hakem görevini, İrlanda-İtalya, Ukrayna-İsveç ve yarı finalde İspanya-Portekiz mücadelelerinin çizgi hakemi görevini başarıyla yerine getirmiştir.