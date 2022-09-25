Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi Hüseyin Ertaş kimdir? Sorusunu merak ederek internet üzerinde Hüseyin Ertaş kimdir? Sorusunu aratıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen ve kim olduğu araştırılan Hüseyin Ertaş'ı bu haberimizde sizler için anlattık. Peki, Hüseyin Ertaş kimdir? Hüseyin Ertaş nereli, kaç yaşında?

Yaptığı açıklamalar ile birçok kez gündeme gelen Hüseyin Ertaş, son günlerde oldukça merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Sizler için Hüseyin Ertaş kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hüseyin Ertaş kimdir? Hüseyin Ertaş nereli, kaç yaşında?

HÜSEYİN ERTAŞ KİMDİR?

Hüseyin Ertaş, Ünlü sanatçı Neşet Ertaş'ın oğludur. Aslen Kırşehirlidir. Neşet Ertaş'ın filmi için izin vermemesi ile gündeme gelen Hüseyin Ertaş bu nedenle birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan Hüseyin Ertaş açıklamasında, "Ailenin karşı çıkması, inat etmesi, birilerini kıskanması hatta ve hatta para istemesi söz konusu değildir. Babamız bunu istemiyordu. Yaşarken kendisine defalarca teklifler gelmesine rağmen belgesel dışında film tekliflerini reddetti. Onun hakkında bir sürü belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Belgesel yapın her türlü desteği verelim. Haddim olmayarak sormak isterim; babanızın yaşarken defalarca reddettiği şeyi yapar mısınız? Sizler de karşı çıkmaz, satar mıydınız? Bu iş her ne kadar babanız hayatta iken istememiş olsa da olacak demek ne demektir. Bu iyilik midir? güzellik midir? Bizde ata sözü dinlenir" diye konuştu.