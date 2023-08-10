Yeni Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir? Hüseyin Engin Sarıibrahim nereli, kaç yaşında?

Iğdır Valisi olarak görev yapan Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni görev yeri Karaman Valiliği'ne atandı. İçişleri Bakanlığı'nın 2000 yılında açtığı sınavı kazanarak Rize Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Daha sonra Çanakkale, Ağrı, Erzurum, Yozgat ve Iğdır'da kaymakamlık yaptı. Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir? Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim nereli, kaç yaşında?

Iğdır Valisi olarak görev yapan Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman Valisi olarak atanmasının ardından merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir? Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim nereli, kaç yaşında?

HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM KİMDİR?

1975 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini memleketi Rize Çayeli Dokuz Mart İlköğretim Okulu'nda, Ortaöğrenimini Çayeli Ortaokulu ve Çayeli Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini 2000 yılında tamamladı.

İçişleri Bakanlığının 2000 yılı Ekim ayında açtığı yazılı sınavı ve sonrasında sözlü sınavı kazanarak 2001 yılında Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Daha sonra sırasıyla;

2004-2005Çanakkale-Yenice Kaymakamlığı(Kaymakam)

2006-2007Ağrı-Hamur Kaymakamlığı(Kaymakam)

2007-2010Erzurum-İspir Kaymakamlığı(Kaymakam)

2010-2013Yozgat-Akdağmadeni Kaymakamlığı(Kaymakam)

2013-2014/9Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü(Şube Müdürü)

2014/9-2017/8Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(Daire Başkanı)

2017/8-2018/10Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(Genel Müdür Yardımcısı)

10.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 31151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Iğdır Valisi olarak atandı.

10.08.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.