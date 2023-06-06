Hüseyin Dalgar kimdir? Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kaç yaşında, nereli?
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HÜSEYİN DALGAR KİMDİR?
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde birçok projede yer aldı. Burdur MAKÜ Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.