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Hüseyin Dalgar kimdir? Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Dalgar kimdir? Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kaç yaşında, nereli?

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HÜSEYİN DALGAR KİMDİR?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde birçok projede yer aldı. Burdur MAKÜ Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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