İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Hüseyin Çöllüoğlu kimdir? İYİ Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan adayı Hüseyin Çöllüoğlu kimdir?

İYİ PARTİ MUĞLA YATAĞAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Yatağan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çöllüoğlu oldu.

HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU KİMDİR?

1984 Muğla doğumlu Hüseyin Çöllüoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Bölümü mezunu. 2014'ten bu yana Mermer Ticaretiyle uğraşmaktadır. Babası Yatağanın eski esnaflarından Rahmetli Süleyman Çöllüoğlu ve Annesi Bozar mut Eski muhtarlarından Yalçın Şungar'ın Kızı Zümrüt Çöllüoğlu' dur. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Çöllüoğlu Yatağan' daki sosyal çevrelerce iyi tanınıp güler yüzlü ve çevresine enerji veren iş insanı bir genç olarak tanınır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurYatağann ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumcYatağanra göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgYatağanr. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.