İYİ Parti'nin karşı çıkmasına rağmen bugün 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması beklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa, Çankaya'ya çıkıp ona 'İn oradan aşağı' eylemi yapacağım." şeklindeki bir paylaşımı beğendi. Paylaşımı yapan Hüseyin Cimşit kimdir? Hüseyin Cimşit kaç yaşında, nereli? Hüseyin Cimşit mesleği ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cuma günü 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı beğeni ise gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğeni yaptığı hesabın sahibi olan isim ise merak edildi. Peki, Hüseyin Cimşit kimdir? Hüseyin Cimşit kaç yaşında, nereli? Hüseyin Cimşit mesleği ne?

HÜSEYİN CİMŞİT KİMDİR?

Samsun Barosu avukatlarından birisidir. Bir diğer yandan ise Makine Mühendisidir. 25 Aralık 1952 yılında Samsun'da doğmuştur. Cimşit, evli ve 4 çocuk babasıdır.1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 2006 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümünü tamamlamıştır.