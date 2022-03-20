Son günlerde ismi bir kez daha gündeme gelen ve geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınınındın dolayı vefat eden BTP lideri Hüseyin Baş'ın yerine gelen oğlu Hüseyin Baş Kimdir? BTP lideri Hüseyin Baş Kimdir? Hüseyin Baş nerelidir?

HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yeni Genel Başkanı seçilen Hüseyin Baş, vefat eden babası Haydar Baş'ın yardımcısı olarak öne çıktı. Trabzon'da 1991 yılında doğan Hüseyin Baş, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldu.

BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütenHüseyin Baş, Haydar Baş ile birlikte çok sayıda etkinliğe katıldı. Bazı etkinliklerde de Genel Başkan Haydar Baş'ın konuşmalarını dinleyicilere okudu. Hüseyin Baş'ın korona salgınının ardından yapılacak parti kongresine kadar bu görevi üstlendiği açıklandı.

Vefat eden Haydar Baş'ın Hayri Baş, Mehmet Emin Baş, Melek Baş, Ahmet Hamza Baş, Osman Baş ve Hasan Baş isimlerinde altı çocuğu daha bulunuyor.

Bağımsız Türkiye Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi, 25 Eylül 2001 tarihinde kuruldu.

Genel başkanlığını 2002-2020 tarihleri arasında Haydar Baş'ın yaptığı partinin "Millî Ekonomi Modeli" isimli devletçi bir ekonomi programı vardı. Haydar Baş, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm için yazdığı tezlerini birkaç kitapta topladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı çıkmışlardır.

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