"İnce çekilirse ben de çekilirim" diyen Erkan Baş ile ilgili açıklama TİP Sözcüsü Kadıgil'den geldi

Türkiye seçim gündemine odaklanırken siyasetçilerleilgili gündemler de oluşuyor ve vatandaşların merak konusu oluyor. Hüseyin Baş ve Erkan Baş ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları sonrası Hüseyin Baş Erkan Baş kardeş mi merak edildi.

HÜSEYİN BAŞ ERKAN BAŞ KARDEŞ Mİ?

Sosyal medya kullanıcısı Jahrein paylaşımında:

"Yarın kutlu bir gün. Bayram gibi. Akp'yi gönderiyoruz. Bu vesileyle kardeşler barışsın! Erkan Baş ve Hüseyin Baş barışsınlar. Bu kardeş husumetinin iki siyasi partinin yollarının ayrılmasına yol açtığını biliyor muydunuz? Adidas ve Puma gibi" dedi Bu paylaşım sonrası Hüseyin Baş Erkan Baş kardeş mi gündem oldu.

Hüseyin Baş ise "Bu konuyu biz Baş Baş'a hallederiz, siz karışmayın" paylaşımı ile konuya dahil oldu.

Hüseyin Ba ş, annesi Ayşe Baş, babası Haydar Baş'tır.

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979'da Batı Berlin'de doğdu. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir ailenin çocuğudur. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusovic Babası II. Dünya Savaşı sonrasında büyük iş gücü açığı yaşadığı için Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Portekiz gibi ülkelerden çok sayıda "misafir işçi" alan Almanya'ya giden işçilerden olup, annesi bir dönem tekstil işçiliği yapmış bir ev kadınıdır. Erkan Baş ilkokula başladığında ailesi Türkiye'ye geldi. Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.