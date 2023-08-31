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Hüseyin Atay kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Hüseyin Atay kimdir? Ve Hüseyin Atay kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Hüseyin Atay kimdir? Hüseyin Atay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Atay hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN ATAY KİMDİR?

Hüseyin Atay 1930 yılında Rize'de dünyaya gelmiş Türk akademisyen, müfessir, kelâmcı ve ilâhiyatçıdır. Hüseyin Atay, 1930 yılında Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyünde doğdu. Hafız olan babası ve amcasından Kuran-ı Kerîm'i hıfzetti. Güneyce'de başladığı ilkokulu Kadırga İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini 1948 yılında Bağdat'ta tamamladı. Bağdat'ta ilahiyat fakültesinden mezun oldu. Okul hayatı boyunca hususî olarak İslâm ilimleri ve Arapça dersleri aldı.[1] 1948 yılında liseyi ve 1954'te de lisans eğitimini Bağdat'ta tamamladı. 1960 yılında Kur'an'a göre iman esasları başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 1962 yılında İbranice öğrenmek üzere İsrail'e gitti ve 2 sene orada kaldı. 1965 yılında Şikago'ya giderek 2 yıl Şikago Üniversitesi'nde çalıştı. 1968 yılında Farabi ve İbn-i Sina'ya Göre Yaratma başlıklı teziyle İslâm felsefesi alanında doçent unvanını aldı. 1974 yılında da kelâm alanında profesör unvanını aldı. Aynı yıl kurulan kelâm kürsüsünün de başkanlığına getirildi.

Hüseyin Atay, 1980-82 yıllarında Ankara Üniversitesi'nin ilahiyat fakültesinde dekanlık yaptı. Harvard Üniversitesi, Şikago Üniversitesi, Kral Fahd Petrol ve Madenler Üniversitesi gibi çeşitli uluslararası üniversitede ders verdi. 1989 yılında Türkiye'ye döndü ve Ankara Üniversitesi'ndeki vazifesine devam etti. 1997 yılında emekli oldu.