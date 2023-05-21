Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hüseyin Altın hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hüseyin Altın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hüseyin Altın kimdir? Hüseyin Altın kaç yaşında, nereli? Hüseyin Altın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hüseyin Altın hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hüseyin Altın'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hüseyin Altın kimdir? Hüseyin Altın kaç yaşında, nereli? Hüseyin Altın hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HÜSEYİN ALTIN KİMDİR?

Hüseyin Altın (1 Nisan 1958, Erzurum - 23 Temmuz 2016, İstanbul), Türk arabesk müzik ve halk müzik sanatçısı.

Hüseyin Altın, Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Dargınım, Hasret Akşamları parçaları adlı parçalarıyla bilinen sanatçı, "Şerefimle Yaşarım", "Hor Görme Garibi", "Aşk Sürgünü", "Gecelerin Adamı" ve "Kadersizler" gibi filmlerde rol almıştır.

1 Nisan 1958, Erzurum'da fakir ve mütevazı bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda Erzurum'da çay bahçelerinde sesini duyurmaya başlamıştır. Ablasının ısrarı üzerine İstanbul'a gelmiş, kısa zamanda sesinin güzelliği ile kendini Unkapanı'nda bulmuş ve Türkiye'nin ilk çocuk sanatçısı olarak profesyonel yaşamına başlamıştır. Sesinin ve yorum gücünün yapımcılar tarafından fark edilmesi ile kendisine ait bir hayran kitlesi oluşmuş ve kısa zamanda zirveye çıkmayı başarmıştır. Gündüzleri okulda, akşamları ise gazinoda çalışmıştır. Fakat şanssızlıklar ve ailevi sorunları yüzünden birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Bir kızı (Hilal) ve iki oğlu (Armağan ve Cem) olan sanatçı; küçük oğlunun (Cem) rahatsızlığı nedeniyle bayağı bir ekonomik sıkıntı çekmiş ve sonunda kendi imkânları (Evini ve Arabasını Satmış) ve TGRT televizyonunun (Kezbanın Günlüğü) sponsorluk katkıları sayesinde çocuğunun ameliyatını gerçekleştirmiş olup, küçük Cem'in sağlığına kavuşması sağlanmıştır. İlk resmi stüdyo albümü Divane adıyla yayınlanmıştır. Usta sanatçı evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel bir hastanede 23 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde yaşamını yitirmiştir.

Cenazesi Beyoğlu Sütlüce Mezarlığı'na defnedilmiştir.