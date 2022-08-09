Hüseyin Alpay kimdir? Hüseyin Alpay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Alpay hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hüseyin Alpay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Alpay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Alpay hayatı ve biyografisi! Hüseyin Alpay kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hüseyin Alpay hakkında araştırmalar yapılıyor. Hüseyin Alpay kimdir? Hüseyin Alpay kaç yaşında, nereli? Hüseyin Alpay hayatı ve biyografisi!
HÜSEYİN ALPAY KİMDİR?
Hüseyin Alpay 1972 Tokat doğumludur. DSP'de 15 yıl il başkanlığı yaptı. Evli olan Alpay'ın 3 oğlu vardır.
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