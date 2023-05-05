AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Hüseyin Açıkel kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı ne? Hüseyin Açıkel kaç yaşında vefat etti, hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti. Vefatının ardından hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Hüseyin Açıkel kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi, neden öldü? Hüseyin Açıkel ile ilgili bilgiler haberimizde...

HÜSEYİN AÇIKEL ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti. Ancak Açıkel'den kahreden haber geldi.

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için yarın Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek. Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.

HÜSEYİN AÇIKEL KİMDİR?

Hüseyin Açıkel, 30 Nisan 1963 tarihinde Kırklareli iline bağlı Pehlivanköy ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Pehlivanköy'de Lise öğrenimini Çorlu Endüstri Meslek Lisesinde yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ön lisans mezunudur. 1985 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı.

Daha sonra Tekirdağ, Lüleburgaz ve Pehlivanköy Nüfus Müdürlüğünde görev yaptı. 30 Aralık 2003 tarihinde Nüfus Müdürlüğündeki görevinden istifa ederek Pehlivanköy Belediye Başkan adayı olmak için Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adayı oldu.

28 Mart 2004 yılı yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde de Pehlivanköy halkının büyük teveccüh ve desteğiyle 3. kez aynı başarıyı tekrarlayarak, Pehlivanköy Belediye Başkanı seçildi.Pehlivanköy Başkanlık görevine devam etmemektedir.

Hüseyin Açıkel evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Açıkel, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı oldu.