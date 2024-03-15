Hüseyin Acar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhaneli Belediye Başkan adayı Hüseyin Acar kaç yaşında, nereli?
Hüseyin Acar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayı Hüseyin Acar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Orhaneli Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Acar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hüseyin Acar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hüseyin Acar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhaneli Belediye Başkan adayı Hüseyin Acar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HÜSEYİN ACAR KİMDİR?
Hüseyin Acar, Yeniden Refah Partisi Bursa- Orhaneli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Orhaneli Belediye Başkan adayı Hüseyin Acar idarecidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.