Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu hakkında ajanslara son dakika gelişmesinin düşmesinin ardından Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı? merak edildi.

Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu hakkında ajanslara son dakika gelişmesinin düşmesinin ardından Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı? merak edildi. İşte detaylar...

HÜSAMETTİN TANRIKULU KİMDİR?

Türk Güvenlik Güçleri, bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında büyük bir facianın önüne geçti. Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

LAVRİON, PKK KAMPINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor. Ancak beldedeki göçmen kampı adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Kampta yuvalanan teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz aylarda Yunan medyasına da yansımıştı. Yunan StarNEWS televizyonunda Lavrion kampına ait haber yayınlandı.

PKK'YA AİT SEMBOLLER VE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN GÖRSELLERİ

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti. Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.