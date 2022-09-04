Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı?

Gündem Haberleri

Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı?

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu hakkında ajanslara son dakika gelişmesinin düşmesinin ardından Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı? merak edildi.

Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu hakkında ajanslara son dakika gelişmesinin düşmesinin ardından Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı? merak edildi. İşte detaylar...

Türk Güvenlik Güçleri, bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında büyük bir facianın önüne geçti. Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor. Ancak beldedeki göçmen kampı adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Kampta yuvalanan teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz aylarda Yunan medyasına da yansımıştı. Yunan StarNEWS televizyonunda Lavrion kampına ait haber yayınlandı.

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti. Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Timsah Celil kimdir? Timsah Celil gerçek adı ne? Timsah Celil son hali!Timsah Celil kimdir? Timsah Celil gerçek adı ne? Timsah Celil son hali! Tozluyaka oyuncuları gerçek isimleri! Tozluyaka oyuncuları kim?Tozluyaka oyuncuları gerçek isimleri! Tozluyaka oyuncuları kim?
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Kimdir Gündem Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title