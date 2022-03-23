ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' sergisi açıldı

İSTANBUL Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' adlı sergisi, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından İstanbul'un yeni sanat yerlerinden olan Kazlıçeşme Sanat'ta "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" adlı serginin açılışı yapıldı. Ressam Hüsamettin Koçan'a ait eserlerin yer aldığı sergiye Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Hüsamettin Koçan, çok sayıda gazeteci ve sanatsever katıldı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi, Koçan'ın 30 yıl boyunca ürettiği yapıtlarından oluşuyor. Sergide eski çağlardan bugüne, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet Dönemi'nin kültüre bakışı; semboller ve figürler üzerinden bir araya getiriliyor.

"Kazlıçeşme Sanat, İstanbul'un yeni kültür sanat merkezi olacak"

Hem Kazlıçeşme Sanat'a hem sergiye hem de Ressam Hüsamettin Koçan'a değinen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Biz Kasım 2019'dan bu tarafa Kazlıçeşme Sanat'ın İstanbul'un yeni kültür sanat odağı olacağını söyledik. Bugün burası çok kıymetli büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hüsamettin Koçan Hocanın Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri adlı sergisini açtık. 30 Haziran'a kadar ziyaretçiler Kazlıçeşme Sanat'ta pazartesi günleri ile bayram günleri dışında her gün ziyaret edebilirler. Türkiye Hüsamettin Koçan'ı tanıyor aslında. Bu sergi de bu topraklardaki Şaman kültüründen başlayarak Selçuklu'ya, Osmanlı'ya kadar bütün bu şifreleri kendince bir sanatçı üslubuyla tarifini içeriyor bu sergi. Çok kıymetli bir sergi, bütün sanatseverleri Kazlıçeşme Sanat'a bekliyoruz" dedi.

"Dünya sanatına bir katkı olmasını istiyorum"

Açtığı sergi hakkında bilgi veren Ressam Hüsamettin Koçan, "Bizim Anadolu'muzun, ülkemizin kültürel zenginliklerinin ne durumda olduğunu, birbirlerinden nasıl etkilendiklerini ve nasıl bir insanlık sevgisini yaratmaya çalıştıklarının üstünden gittim. Önce folklorla yoğun çalışmalar yaptım. Sonra akademik düzeyde bu çalışmaları sürdürdüm. Benim burada yaptığım şeyler yerel birikimlerden hareket ederek oradaki o zengin değerlerden özgün bir dil oluşturmak. Bu zenginlikten dünya insanına yeni, özgün şeyler önerebiliriz. O nedenle de buradaki sergimin bence en çok üstünde durulması gerekli olan yanı bu. Tekniğiyle, konuları ele alış biçimiyle ve aradığı insani derinlikle ülke ve dünya sanatına bir katkı olmasını istiyorum" dedi.

Hüsamettin Koçan'ın "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi 30 Haziran'a kadar pazartesi günleri dışında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat'ta ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.