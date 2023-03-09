Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Bunun ardından vatandaşlar Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumunu merak etti. Peki, Hüsamettin Cindoruk kimdir, hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Hüsamettin Cindoruk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedavisi devam eden 89 yaşındaki Cindoruk'un sağlık durumunun daha iyi olduğu belirtildi. Peki, Hüsamettin Cindoruk kimdir, sağlık durumu nasıl? Hüsamettin Cindoruk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

HÜSAMETTİN CİNDORUK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süredir sağlık sorunları olduğu belirtilen eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, pazar günü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Cindoruk'un sağlık durumunun daha iyi olduğu belirtildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Ahmet Hüsamettin Cindoruk (d. 8 Haziran 1933, İzmir), Türk hukukçu ve siyasetçidir. Aynı zamanda 17. Dönem (Ara Seçim) Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Emin Çölaşan'ın kuzenidir.

Yaşamı

Vasfi Bey ve Ganimet Hanım'ın oğlu olarak 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokulu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda, liseyi ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954 yılında mezun oldu ve 1955 yılında avukatlığa başladı.

Siyasal yaşamına Demokrat Parti gençlik kollarında başlayan Hüsamettin Cindoruk, 1958 yılında bu partiden ayrılarak Hürriyet Partisi kurucuları arasında yer aldı. 27 Mayıs'tan sonra Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı Yassıada Yargılamaları'nda, aralarında eski meclis başkanı Refik Koraltan'ın da bulunduğu 18 eski milletvekilinin avukatlığını yaptı. Yargılama sürecinde Yüksek Adalet Divanına hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay Balmumcu Sıkıyönetim Cezaevi'nde tutuklu olarak yattı.

Demokratik siyasal yaşam tekrar başladıktan sonra Adalet Partisi ve Demokratik Partide faaliyet gösterdi. 12 Eylül'le birlikte siyasal yaşamın kesintiye uğramasının ardından, 1983 yılında Büyük Türkiye Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak bu siyasal parti, kuruluşundan 15 gün sonra Millî Güvenlik Konseyinin 79 sayılı bildirisiyle kapatıldı ve aynı bildiri ile Hüsamettin Cindoruk, Süleyman Demirel ve birlikte hareket ettikleri diğer isimlerin Zincirbozan Garnizonu'nda zorunlu ikamete tabi tutulmaları kararlaştırıldı. Hüsamettin Cindoruk burada 4 ay tutuklu kaldı.

14 Mayıs 1985 tarihinde Büyük Kongre'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Genel Başkanlık makamını, siyasi yasağı biten Süleyman Demirel'e bıraktıktan sonra 16 Kasım 1991 - 1 Ekim 1995 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yaptı. 17 Nisan 1993 günü, dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı üzerine 17 Nisan 1993 - 16 Mayıs 1993 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını vekâleten üstlendi. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, Isparta Milletvekili ve Başbakan Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı seçilince boşalan Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı için aday olmadı.

Tansu Çiller'in DYP genel başkanı olduğu dönemde Doğru Yol Partisi'nden ayrılıp Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu. Demokrat Türkiye Partisi, Mesut Yılmaz başbakanlığındaki koalisyon hükûmetine katıldı; ama Cindoruk hükûmette görev almadı. Parti 1999 genel seçimlerinde oyların % 0,58'ini aldı ve barajı aşamayarak TBMM dışında kaldı. Cindoruk, bu sonucun ardından Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığından ayrıldı.

16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 3. turda 559 oy alarak partinin genel başkanlığına seçildi. Genel başkanlığa gelmesinin ardından, Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde etkin rol aldı. İki parti 31 Ekim 2009 tarihinde Demokrat Parti çatısı altında bütünleşti ve Hüsamettin Cindoruk da bu bütünleşmenin başındaki isim oldu.

Siyaset yaşamını Demokrat Parti genel başkanı olarak sürdürdü ve 2011 yılının Ocak ayına kadar bu görevde kaldı.

27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmeye başlanan Onur Ödülü'nün ilkine layık görülmüştür.

İngilizce bilen Hüsamettin Cindoruk, Dilek Cindoruk'la evli ve üç çocuk babasıdır.