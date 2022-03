Hurşit Güneş hangi partili? sorusu gündem konusu oldu. Türk ekonomist ve siyasetçi Hurşit Güneş, Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğludur. Peki, Hurşit Güneş hakkında en çok araştırılan Hurşit Güneş kimdir? Hurşit Güneş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hurşit Güneş hangi partili? sorularının yanıtı haberimizde...

HURŞİT GÜNEŞ KİMDİR?

Hurşit Güneş, 23 Nisan 1957'de Ankara'da doğdu. Baba adı Turan, anne adı Nermin Solmaz'dır.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Lisans eğitimini İngiltere University of Kent at Canterbury ekonomi ve politika dalında tamamladı. Galler University of Wales'den Magister in Scientia Economica derecesini aldı. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesinde yaptı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümüne araştırma görevlisi olarak başladı. 1986'da Belçika'da kurulan European Economic Association'ın kurucu üyesi oldu. 1990 yılında doçent unvanını aldı ve iki meslektaşıyla AB'nin Avrupa Entegrasyonu Proje ödülünü kazandı. 49. Hükümette Başbakan Yardımcısı Ekonomi Danışmanı olarak görev yaptı. Manchester Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1996'da profesör oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesine geçerek derslerine burada devam etti. Çeşitli finans kuruluşlarına danışmanlık yaptı. Birçok uluslararası şirketin Türkiye'deki Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüttü.

24. Dönemde PAB Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Fransızca bilen Güneş, bekâr ve 2 çocuk babasıdır.

HURŞİT GÜNEŞ HANGİ PARTİLİ?



Hurşit Güneş, 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekilidir.

Haberler.com - Gündem