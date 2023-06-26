Hürrem Sultan Hamamı bir yılda 40 bin turist ağırladı

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın isteği üzerine 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı'nı bir yılda 40 bin turist ziyaret etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın isteği üzerine 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı'nı bir yılda 40 bin turist ziyaret etti.

Sultanahmet Camii ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi arasında, bir zamanlar Zeus Tapınağı'nın bulunduğu yerde 1556 senesinde inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı, 467 yıldır orijinal mimariden taviz vermeden ilk günkü ihtişamını koruyor. İstanbul'un nadide değerlerinden biri olan hamam, çoğunluğu yabancılardan oluşan çok sayıda turistin, tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çekiyor.

Çifte hamam şekli ve 75 metre uzunluğuyla klasik dönem Osmanlı hamam mimarisinden ayrılan Hürrem Sultan Hamamı, Türk hamam mimarisinde bir çığır açarak kadınlar ve erkekler kısmının aynı eksen üzerinde yer aldığı ilk yapı olma özelliğini taşıyor. Tüm kubbeleri kurşun ile kaplı, duvarları bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla olarak örülen hamamda, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri bulunuyor.

1910 yılına kadar aktif şekilde kullanılan, sonrasında uzun yıllar cezaevi, kağıt deposu ve yağ deposu olan hamam, ilk kez 1957-1958 yıllarında onarılarak 2007 yılına kadar halı çarşısı olarak hizmet verdi.

2008 yılında yap-işlet-devret modeliyle işletmeye alınan ve aslına uygun restore edilen Hürrem Sultan Hamamı, hamam kültürüne ilgi duyanları ağırlamaya başladı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesince restorasyonu yapılan hamamda, 1300 metrekare Marmara mermeri kullanıldı.

En yüksek bölümü olan soğukluk bölümünün kubbe yüksekliği 24 metre, göbek taşı sıcaklığı 42 derece, halvet sıcaklığı ise 48 derece olan hamamda, müşterilere özel tasarlanan altın kaplama taslarla yıkanma imkanı sunuluyor.

Müziğin akustik mimariyle bütünleştiği hamamda, misafirlere özel peştamallar ve sabunlarla hizmet veriliyor.

Mimar Sinan'ın inşa ettiği tarihi mekanda hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını dile getiren hamamın işletmecileri, son bir yılda 40 bin turisti Hürrem Sultan Hamamı'nda misafir ettiklerini, en fazla ziyaretçinin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere'den geldiğini kaydetti.

Tarih ve kültür meraklılarının da hamama geldiğini anlatan işletmeciler, "Hamamda kadın ve erkek bölümleri ayrı, yani mahremiyet alanı bulunmakta. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu (yüzde 60-70) kadınlardan oluşmakta. Hamam haftanın her günü 08.00-22.00 saatlerinde hizmet vermektedir." ifadesini kullandı.