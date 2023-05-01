HÜRJET'te HAVELSAN imzası

HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve Entegre Lojistik Destek Grup Müdürü Oktay Tuncer:

"Tam uçuş simülatörünü HAVELSAN üstleniyor"

İSTANBUL - TEKNOFEST'te sergilenen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. HÜRJET'te bulunan HAVELSAN teknolojisini anlatan HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve Entegre Lojistik Destek Grup Müdürü Oktay Tuncer, "HÜRJET görev planlama yazılımlarını tamamen milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilmesi yapılmıştır. Uçuş simülatörünü, gömülü eğitim sistemi, oluşacak dataların kaydını sağlayacak sistemler gibi bu platforma entegre sistemlerinde HAVELSAN tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz" dedi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), yerli imkanlarla özgün geliştirdiği HÜRJET'te TEKNOFEST'te sergileniyor. Vatandaşlar HÜRJET'e yoğun ilgi gösterdi. HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve Entegre Lojistik Destek Grup Müdürü Oktay Tuncer'de HÜRJET'te yer alan HAVELSAN teknoloji sistemlerinin neler olduğunu anlattı. Tuncer, "HÜRJET'in geliştirilmesi kapsamında katkılarını 4 başlık altında toplayabiliriz. Özellikle bu tür platformların görev yazımları var. Bu görev planlama yazılımlarını tamamen milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilmesi yapılmıştır. Diğer bir husus tam uçuş simülatörünü HAVELSAN üstleniyor. Yine gömülü eğitim sistemi dediğimiz bir pilot uçuş esnasında aynı zamanda uçakta meydana gelebilecek acil durumların yaratılması ve bunlara karşı yapacağı manevraları ve alacağı tedbirlerin eğitimin yapabilmesi için gömülü eğitim sistemleri geliştiriyoruz. Bir diğer başlıkta platform entegre sitemler dediğimiz bir uçuş platformu içerisinde bir sürü sensör var. Birbirbirleriyle etkileşim içinde çalışmasını sağlıyor. Oluşacak dataların kaydını sağlayacak sistemler gibi bu platforma entegre sistemlerinde HAVELSAN tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz" dedi.