dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 başladı. Havacılık severlerin gündeminde ise HürJet yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Hürjet ne zaman uçacak? Hürjet ilk uçuş ne zaman, uçtu mu? HÜRJET özellikleri ne, motoru yerli mi?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2017 yılında kendi öz kaynakları ile başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı projesinde sona yaklaşıldı. Büyük ilgi gören Teknofest'te ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet hakkında ise Hürjet ne zaman uçacak? Hürjet ilk uçuş ne zaman, uçtu mu? HÜRJET özellikleri ne, motoru yerli mi? aramaları yapılıyor. İşte merak edilenler...

HÜRJET NE ZAMAN UÇACAK?

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağı HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

HÜRJET NEDİR?

TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak geliştirilmektedir. Şirket, mevcut ihtiyaçlar ve pazar koşullarını değerlendirerek kendi girişimiyle başlattığı projeyi, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi adı altında yürütecektir. HÜRJET'in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirmesi hedeflenmektedir.

TUSAŞ yetkilileri, HÜRJET Projesi'ni Türkiye'de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli görmektedir. Projenin, başarılı sonuçlar alınan ve yeni sürümlerle sürdürülen HÜRKUŞ ile çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak Projesi arasındaki sanayi geçişini sağlayacağını belirtmektedirler. HÜRJET'in 3000 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacaktır. HÜRJET, en yüksek 1.4 Mach hız ve en yüksek 45,000 ft irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. 12.01.2022'de toplanan SSİK, açıklamasında gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak olan Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındığını duyurmuştur. Böylece ilk seri üretim Hürjet uçaklarının 2023 veya 2024 yılında göreve başlamaları beklenmektedir. Mayıs 2022 itibarıyla ilk prototip uçağın parça üretimi tamamlanmıştır. Hürjet'in General Electric F404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülmektedir. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklar General Electric F404 turbofan motoru ile havalanacaktır.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ NE?

Teknik özellikler

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m² (270 ft²)

Güç kaynağı

Motor türü: 1 adet General Electric F404 turbofan motor[6]

İtki: 19.200lb

Performans

Faydalı Yük: 6.000 pound (2.722 kg)

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 6.5g @ 15,000 ft <0.9M

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g

Baş üstü göstergesi (HUD)

Kaska ekli gösterge (opsiyonel)

Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi

Gelişmiş insan makine arayüzü, F-35 ve MMU için asgari alışma zamanı

Intra & inter veri linki

Gece görüş uyumlu (AJT, LIFT)

Havada yakıt ikmali

Zarf koruma

Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri