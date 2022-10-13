Huriye Akbaş kimdir? Didem Arslan Huriye Akbaş kim? Huriye Akbaş TikTok hesabı!

Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen anne kız izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen anne kızın TikTok hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun hesapları merak konusu oldu. Peki, Huriye Akbaş kimdir? Didem Arslan Huriye Akbaş kim? Huriye Akbaş TikTok hesabı! İşte detaylar...