Huriye Akbaş kimdir? Didem Arslan Huriye Akbaş kim? Huriye Akbaş TikTok hesabı!
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Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen anne kız izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen anne kızın TikTok hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun hesapları merak konusu oldu. Peki, Huriye Akbaş kimdir? Didem Arslan Huriye Akbaş kim? Huriye Akbaş TikTok hesabı! İşte detaylar...
Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına TikTok fenomeni Huriye ve kızı Bengisu programa başvurdu. Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına konuk olan fenomen anne kız izleyicilerin dikkatini çekti. Programın izleyicileri, Fenomen anne kızın TikTok hesaplarını araştırmaya başladı. Fenomen Huriye merak konusu oldu. Peki, Huriye Akbaş kimdir? Didem Arslan Huriye Akbaş kim? Huriye Akbaş TikTok hesabı! Detaylar haberimizde...
HURİYE AKBAŞ KİMDİR?
Huriye Akbaş, TikTok fenomenidir. 43 bin takipçisi bulunan TikTok hesabına videolar atan Akbaş, Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programına başvurdu. Huriye Akbaş annesine yıllar sonra stüdyoda buluştu.
HURİYE AKBAŞ TİKTOK HESABI!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk olan fenomen Huriye ve kızı Bengisu'nun TikTok hesapları araştırılmaya başlandı. Huriye Akbaş, @___curlygirl kullanıcı adıyla 43bin takipçisi bulunmaktadır.